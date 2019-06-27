Воды в городе не будет два дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   На месте порыва работают бригады и руководитель ТОО "Батыс су арнасы", а также на месте аварии находится аким города Уральск Мурат Мукаев. Как рассказал Мурат Мукаев, вчера, 26 июня, в 20.30 на пульт ТОО "Батыс су арнасы" поступило сообщение о том, что произошёл порыв коллектора КНС-19А. - Это известный коллектор, буквально месяц назад тут уже была авария. В 2009 году был проложен трубопровод из стеклопластика, который не выдерживает давление нечистот. Также в прошлом году уже был порыв на коллекторе КНС-17А по улице Шолохова, который является частью этого же коллектора. Работы по устранению начаты со вчерашнего дня. Тут проходит две ветви - основная и резервная. Обычно при порыве мы переключаем (город - прим. автора) на резервную ветку, и отключение воды или снижение давления не производится. После ремонта снова все подключаются к основной ветке. Но, к сожалению, сегодня в 6.30 прорвало и резервную трубу, так как материал - стеклопластик, - пояснил градоначальник. - В связи с этим подача воды приостановлена в Северо-Восточной части города. Сейчас организован подвоз воды на 9 пунктах. По словам Мурата Мукаева, с утра были оповещены все социальные объекты, чтобы они успели сделать запасы воды. - Также через социальные сети мы оповестили население. На сегодня давление воды понизили, потому что надо откачать вдоль трассы накопившиеся нечистоты. Работы ведутся сразу на двух ветвях,- пояснил Мурат Мукаев. Аким Уральска отметил, что в этом году по программе развития регионов из республиканского бюджета были выделены средства на замену КНС. - Конкурсные процедуры завершены. Подрядчик определяется. На днях приступим к полной замене этого участка. Начиная от 19А до КОС, протяжённость составляет около 8 километров, - пояснил аким города. Со слов Мурата Мукаева, подвоз воды осуществляется с утра. Волонтеры доставляют воду людям с ограниченными возможностями, ветеранам и пожилым людям.
Список мест, куда осуществляется подвоз воды: 1. Торговый дом "Женис" 2. 9 микрорайон, магазин "Сәтті" 3. мкр. "Строитель", СОШ №5 4. Пересечение пр. Абулхаир хана и улицы Циолковского 5. мкр. "Северо-Восток", "Олимп" 6. ул. Ларина, аптека №1 7. 5 микрорайон, дом №5 8. 4 микрорайон, кафе "Манасян" 9. р-н Мясокомбинат, конечная остановки маршрута №2
К слову, ремонтные работы будут проводиться в течение двух дней. На месте работают около 25 единиц техники. Напомним, почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Подача воды была возобновлена 30 мая.   Фото Медета МЕДРЕСОВА