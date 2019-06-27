Касым-Жомарт Токаев принял акима ЗКО Гали Искалиева 26 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды". Фото с сайта "Акорды" Глава государства был проинформирован о состоянии и перспективах социально-экономического развития региона. Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по реализации его предвыборной Платформы, в частности, седьмого направления «Сильные регионы – сильный Казахстан». Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Западно-Казахстанской области. Нужно отметить, что Гали Искалиев не так давно занимает пост акима области с 13 июня. Однако он уже провел осмотр строительства дорог и соцобъектов. Так, Гали Искалиев на своей странице в Facebook, он является активным пользователем именно этой социальной сети, разместил информацию о том, что акимат области ищет народных контролеров. - Внедряем "Общественный контроль". Сообщаю об активной работе по созданию общественного контроля за ремонтом дорог. Работы по дорогам на улицах Аманжолова и Жунусова согласился курировать Кажым Исагулов, житель данного района, пенсионер, бывший водитель. Вести контроль за ремонтом дороги по ул. Даулеткерея согласился директор областного перинатального центра Николай Дмитриенко. Нужен народный контролёр ремонта ул. Жамбыла, проживающий в данном районе. Желательно иметь определенную квалификацию в дорожном строительстве. Просим высылать Ваши заявки на адрес электронной почты [email protected], - написал аким области. Через несколько дней он разместил пост и указал свой номер телефона, чтобы жители могли присылать предложения по развитию региона. Позже Гали Искалиев написал, что к нему приходят в основном сообщения по строительству домов, дорог и трудоустройству. Всего глава региона получил более 500 сообщений.