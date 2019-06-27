Однажды, когда чувствовала себя ужасно расстроенной, под руку попалась дочкина книжка-раскраска. Чисто механически, думая о своей безрадостной жизни, я начала раскрашивать рисунок. И через 10 минут заметила, что мысли мои полностью переключились на творчество: на подборку подходящих по цвету карандашей, на старание и т.д. Я неожиданно обнаружила, что совершенно успокоилась. А когда дочка, увидев мое занятие, стала задавать удивленные вопросы. То мы с ней даже посмеялись – мама тоже стала маленькой! Но я тем не менее прикупила пару раскрасок… Потом не раз еще прибегала к этому способу улучшить настроение. Даже на работе теперь держу в ящике стола детскую раскраску. И всем советую.