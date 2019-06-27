Аким ЗКО Гали Искалиев получил за сутки более 500 сообщений на WhatsApp, сообщает корреспондлент портала "Мой ГОРОД". По словам главы региона, 95% сообщений не связаны с вопросами развития региона. - Это вопросы ремонта домов, строительства дорог, трудоустройства и т.д. Несмотря на то, что все сообщения важны, к сожалению, я просто физически не смогу на них ответить. По часто встречающимся вопросам общего характера (спортивные детские площадки, программа "Бакытты отбасы", мусор, качество ремонта дорог и др.) поручил своим коллегам готовить системные решения, - написал Гали Искалиев на своей странице в Facebook. Далее аким области объясняет, что для обработки заявок населения действует специальная организация "Служба 109", куда нужно направлять сообщения, связанные с плохими дорогами, мусором, открытый люк и так далее. Нужно позвонить на номер "109". Заявку примут и потом ответят, можно решить вопрос или нет. Служба работает в режиме 24/7. - Для обработки личных вопросов (найти работу, как купить жильё, починить крышу дома и др) нужно написать через Telegram на "iKomek Uralsk". Это специальный канал, где собираются просьбы тех, кому нужна поддержка или консультация. Также получил несколько интересных предложений по развитию региона (для чего и дал свой номер). Есть потенциальные инвесторы по следующим проектам: - навести порядок вокруг озера Шалкар. Дал поручение провести научное обоснование развития озера и готовить проект ГЧП, чтобы по конкурсу выбрать хорошего инвестора, который сможет навести порядок там и создать условия для отдыха людей; - озеленению города и районных центров области; - выращивать клубнику в теплицах с инвесторами из Кореи; - по подготовке кадров в колледжах; - по снижению стоимости строительства внутрирайонных дорог и т.д. Все эти предложения будут изучены. Прошу с пониманием отнестись к тому, что ответы будут только на предложения по развитию региона. Нам нужны инвестиции. Тогда будет возможность повысить доходы и качество жизни наших людей. По другим вопросам прошу направлять вопросы на вышеуказанные адреса, - написал Гали Искалиев. Напомним, 23 июня аким ЗКО на своей странице в Facebook написал обращение к жителям ЗКО и разместил свой личный номер. Он просил обращаться в WhatsApp с реальными предложениями по развитию региона.