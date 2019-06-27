Представьте, что вы дали свою зубную щетку соседу по подъезду или позволили незнакомке на улице расчесаться вашей расческой. Правда ведь, вам и голову такое не придет? Но, попадая в магазин косметики, многие с удовольствием тестируют те или другие средства из бесплатных баночек, даже не задумываясь, насколько это может быть опасно!Ученые провели лабораторный анализ нескольких тысяч пробников, собранных в магазинах косметики. И обнаружили, что они кишат бактериями, вирусами и прочими возбудителями. Например, в этих красивых баночках, которыми пользовались сотни людей, была выявлена кишечная палочка – одна из причин заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезных проблем с кожей. Также частые гости в пробниках – стептококки и стафилококки. Это бактерии, которые вызывают развитие дерматитов, фурункулов и других кожных заболеваний. Еще один подарок – вирус герпеса. Один раз накрасили губы не своей помадой, а с простудой на губах можете промаяться всю жизнь!Кроме того, пользуясь тестерами, можно подхватить экзему. Ее признаки были выявлены в 80% всех исследованных образцов.Если же это очень необходимо, наносите состав на тыльную сторону ладони – там меньше риск подхватить инфекцию.