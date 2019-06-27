Порыв канализационной трубы на КНС произошёл вчера, 26 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", из-за аварии без водоснабжения останется северо- восточная  часть города, а также жители посёлка Деркул. - В связи с аварийными работами на канализационном коллекторе 27 июня с 09.00 будет производиться отключение воды по Северо-Восточной части города и поселку Деркул. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы". Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ стало известно, что там произошел порыв канализационного коллектора диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Подача воды была возобновлена 30 мая.