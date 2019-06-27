Соответствующий указ был опубликован на сайте Акорды. – Правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях: 1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; 2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года; 3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика, - говорится в постановлении. Президент поручил правительству и Национальному банку: 1) принять меры по списанию гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года; 2) совместно с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего Указа. 3) Национальному банку принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих: 1. запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней; 2. запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума; 3. дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Указ вводится в действие со дня подписания.