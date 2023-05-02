Их доставят на вертолёте и реанимобиле, передаёт портал «Мой ГОРОД». ЗКО попал в список регионов по материнской и младенческой смертности Иллюстративное фото из архива «МГ» Пожар на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол в Актюбинской области произошёл первого мая. Четверо рабочих, получивших ожоги, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
— У 32-летнего пациента ожог туловища второй степени, у 52-летнего — термический ожог лица, предплечья, поясницы и икр. 56-летний мужчина получил также термический ожог, у него травматический шок 2-3 степени, 53-летний работник – ожоги кистей рук, предплечья, у него тоже травматический шок, — сообщили в облздраве. — Проценты ожога у всех разные — от 25 до 48%. Все находятся в Кенкиякской больнице. Им делают обезболивание, проводят инфузионную терапию. Пострадавшие поступили первого мая в 16:30. На вертолёте и реанимобиле их планируют перевезти в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи.
Причину пожара ещё устанавливают. На место происшествия выехал глава региона, где проводит оперативное совещание с руководством предприятия и работниками. Также стало известно, что благодаря пожарным, удалось не допустить взрыва пяти цистерн с пропаном объёмом 20 тонн и распространения огня на другие объекты.