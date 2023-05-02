Индивидуальный заказ мебели даёт возможность выбрать материалы, фурнитуру и другие элементы будущих элементов интерьера. Нельзя исключать вариант, что готовая мебель может иметь привлекательный внешний вид, но низкокачественный материал будет выделять вредные вещества, а дешёвая фурнитура обеспечит короткий срок службы. Заказанная мебель полностью исключает подобные риски.Когда комнаты имеют нестандартные особенности, найти в магазине готовую мебель, который бы идеально вписался в конкретную нишу, практически невозможно. Заказывая мебель на заказ, вы получаете изделие, которое идеально займёт своё место без зазоров и щелей. Такая мебель создаётся с учётом ваших индивидуальных параметров и пожеланий клиента.Большинство мебели имеет стандартизированный дизайн, который сливается в одну, хоть и разнообразную, но серую массу. Выполненная индивидуально мебель — это полный отказ от компромиссов в дизайне. Вы можете выбрать уникальный дизайн, который отражает ваш стиль и вкус. Если вы экономите свои нервы и деньги, то лучшее решение это ТОО «Плит Сервис». 23 года мы радуем наших клиентов своей аккуратностью, точностью и профессионализмом.Замер, дизайн, создание, доставка, сборка и установка – мы берём все заботы на себя. Если ваш полет фантазии опережает ваши возможности – это не проблема, у нас есть беспроцентная рассрочка!Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.