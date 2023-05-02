Все мы хотим, чтобы наш дом был уютным и комфортным местом для жизни, и мебель играет в этом ключевую роль. Но что делать, если стандартные варианты не подходят под наши потребности и вкусы? Решением в этом случае становится заказ мебели на заказ.

Безопасность

Индивидуальный заказ мебели даёт возможность выбрать материалы, фурнитуру и другие элементы будущих элементов интерьера. Нельзя исключать вариант, что готовая мебель может иметь привлекательный внешний вид, но низкокачественный материал будет выделять вредные вещества, а дешёвая фурнитура обеспечит короткий срок службы. Заказанная мебель полностью исключает подобные риски.

Индивидуальные параметры

Когда комнаты имеют нестандартные особенности, найти в магазине готовую мебель, который бы идеально вписался в конкретную нишу, практически невозможно. Заказывая мебель на заказ, вы получаете изделие, которое идеально займёт своё место без зазоров и щелей. Такая мебель создаётся с учётом ваших индивидуальных параметров и пожеланий клиента.

Уникальный дизайн

Большинство мебели имеет стандартизированный дизайн, который сливается в одну, хоть и разнообразную, но серую массу. Выполненная индивидуально мебель — это полный отказ от компромиссов в дизайне. Вы можете выбрать уникальный дизайн, который отражает ваш стиль и вкус.

Если вы экономите свои нервы и деньги, то лучшее решение это ТОО «Плит Сервис». 23 года мы радуем наших клиентов своей аккуратностью, точностью и профессионализмом.

Замер, дизайн, создание, доставка, сборка и установка – мы берём все заботы на себя.

Если ваш полет фантазии опережает ваши возможности – это не проблема, у нас есть беспроцентная рассрочка!

Будем рады видеть вас по адресу: Абулхаир Хана, 8/А, магазин «Жихаз»

Телефон для справок: 21-00-21, 53-15-50.

Посмотреть наши работы можно в Instagram: @tooplitservis_mebel_na_zakaz

