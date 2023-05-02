Все членистоногие после обработки умирают, заверили в Центре дезинфекции. Прогноз погоды на 20 августа в Казахстане Иллюстративное фото из архива «МГ» С 29 марта в Алматы проходит противоклещевая обработка восемь лесных массивов, 144 парков и скверов. Сейчас продолжаются работы в лесных массивах Медеуского района. Также пока не обработан один парк в Алмалинском районе, так как там идут ремонтные работы. Дезинсекторы используют препарат «Фаворит», он относится к низкотоксичным и малоопасным веществам.  Директор Центра дезинфекции Алматы Берик Баймурзинов рассказал, что препарат убивает клещей, а значит после обработки парки для отдыха безопасны.
— Препарат является нервно-паралитическим ядом, который непосредственно действует на членистоногих. При обработке клещ или другое насекомое насекомое парализует и через время оно умирает. Поэтому можно безопасно сидеть, если территория обработана, — сказал Баймурзинов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в РСК.
При этом спикер предостерёг жителей от самостоятельной дезинсекции. Безопасней пригласить специалистов, прошедших обучение и имеющих допуск к работе с препаратами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.