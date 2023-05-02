В Казахстане изменятся условия программы льготного кредитования
Две популярные модели авто хотят исключить из списка доступных по программе машин, передаёт Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в кулуарах правительства озвучил предлагаемые нововведения в программе льготного автокредитования.
Механизм подачи заявки онлайн менять не будут. Министр убеждён, что такой подход самый прозрачный.
— Сейчас механизм работает абсолютно прозрачно: в онлайн формате и без человеческого участия. Это на сегодняшний день самый прозрачный механизм, – сказал он.
В программу введут нововведения, сейчас рассматривают следующие:
Введут первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости автомобиля. Раньше первоначальный взнос не требовался для участия в программе.
Будут публиковать имена тех, кто успел зарегистрироваться и получить машину.
Планируют ввести максимальный порог заработной платы, чтобы «сделать программу более доступной и народной».
Исключат из списка доступных по программе моделей Kia Sportage и Hyundai Tucson.
— В месяц возвращают около 1 млрд тенге, этого хватает примерно на 100 машин. До этого времени вернули 4 млрд, этого хватает примерно на 400 машин. Мы думаем, что анонсируем программу, когда вернём 5 млрд на 500 машин, – добавил министр.
Напомним, в феврале лимит на льготные автокредиты в Казахстане закончился за 18 секунд. 125 тысяч человек посетили платформу для подачи заявок в первую минуту запуска.
