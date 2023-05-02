– По делу проводится комплекс мер, создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента экономических расследований по ЗКО и органов внутренних дел области, — сообщили в ДЭР.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте экономических расследований сообщили, что ведётся досудебное расследование в отношении Chia Tai Pharmaceutical по факту создания финансовой пирамиды. Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги граждан без использования на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 541 миллиона тенге.Если вы стали жертвой деятельности компании Chia Tai Pharmaceutical, можете обратиться по адресу: Уральск, Кариммулина, 2/2, либо по телефону: 8 (7112) 53-84-23. Стоит отметить, что в конце апреля сообщалось задержании двух лидеров финансовой пирамиды с похожим названием — Chia Tai Tianqing. Они привлекали вкладчиков в финансовую пирамиду под предлогом инвестиций в развитие биологически активных добавок и других лекарственных препаратов.