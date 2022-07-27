Проект реформы, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был вынесен на общественное обсуждение, передаёт kabar.kg. В ЗКО цыганка подменила 1,9 млн тенге на фальшивки в доме пенсионерки Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Социального фонда страны Бактияр Алиев заявил, что пенсионная реформа завершена и возраст выхода на заслуженный отдых в Кыргызстане повышать не будут.
- Документы находятся на согласовании в соответствующих ведомствах. Глобальных нововведений нет, пенсионный возраст остаётся прежним. Единственным новшеством станет облегчение сбора документов для получения пенсии, - сказал он.
Женщины в Кыргызстане выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины - в 63 года.