Доля респондентов, полностью удовлетворённых своим финансовым положением, сокращается второй год подряд. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz. Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" При этом доля тех, кто частично удовлетворён своим финансовым положением, за год выросла с 56.3% до 64%. Доля респондентов, которые полностью удовлетворены экономическим положением семьи, за год также сократилась — с 44.1% до 34.7%. Доля респондентов, не удовлетворённых экономическим положением семьи, за год уменьшилась с 1.1% до 0.5%. Ещё 1,8% затруднились ответить. Полностью удовлетворённых своим финансовым положением в сёлах - 34.8% против 30.6% жителей городов. Среди мужчин доля полностью удовлетворённых своим финансовым положением выше, чем среди женщин: 35.9% против 29.5%. Наибольшая доля респондентов, удовлетворённых своим финансовым положением:
  • среди самостоятельно занятых - 35.7%;
  • среди работающих по найму: 33.3%;
  • среди безработных - 28.3%.
