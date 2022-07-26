- Пока отец отлучился по хозяйственным делам, игравший во дворе шестилетний ребёнок забрался под прицеп трактора. После движения трактора ребёнок оказался под колёсами прицепа, - отметили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Жетысуской области сообщили, что за рулём трактора был 50-летний мужчина. Он привёз сено в дом, где проживала семья с ребёнком.Ведётся уголовное расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности». Стражи порядка вновь напомнили родителям о необходимости внимательно следить за своими детьми.