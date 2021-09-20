– На утро начальник пожарной части Акан Нургалиев увидел чужое авто и распорядился вывезти его за пределы части. Далее, в марте Руслан Макишев, затаив на Акана Нургалиева злость, в состоянии алкогольного опьянения начал часто приходить в пожарную часть и мешать сотрудникам работать. В свой очередной визит он сломал камеры видеонаблюдения. Нургалиев пригрозил Макишеву тем, что заявит на него в полицию. 25 марта в 22:30 пьяный Руслан Макишев со своим другом Ильясовым вновь пришёл в пожарную часть и начал требовать вызвать к нему Нургалиева. Дежурившие сотрудники позвонили руководителю и тот явился на рабочее место, - говорится в материалах дела.Нургалиев просил Макишева пойти домой и отдохнуть, однако тот уговорам не поддавался, схватил его за ворот форменной одежды и несколько раз ударил по лицу. Нургалиев потерял сознание, а его обидчик покинул пределы пожарной части. Придя в себя, мужчина пошел домой к Макишеву, где тот нанёс ему многочисленные удары. Нургалиев дошёл до дома своих родителей, зашёл в летний сарай и потерял сознание, где его утром обнаружила родственница. 27 марта в 5:30 Нургалиев от полученных травм скончался в больнице. Руслан Макишев признал свою вину частично и заявил, что у него не было умысла убивать Нургалиева. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
