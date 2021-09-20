В дорожно-строительную компанию требуются: водители с категорией Е (камаз с прицепом) зп от 300 000 т. автоэлектрики зп от 300 000т.; автослесари  зп от 250 000т.; машинисты автогрейдера   зп от 350 000т.; машинисты бульдозера зп от  250 000т.; каткисты зп от 250 000т. Тел.: +7 777 504 49 94, +7 777 504 49 35, +7 777 010 23 97 Водители на автомашину Камаз Операторы автогрейдера и катков Водители миксера Тел.: +7 7112 93 91 05, +7 701 757 15 17 Водитель с личным автомобилем «Газель» в «Торговая Марка Вода Хрустальная». Заработная плата 350 000 – 450 000 тенге; Резюме можно также выслать на e-mail: [email protected] Тел: +7 771 025 96 50 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.