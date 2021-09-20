В сеть магазинов Белорусские продукты требуются продавцы с опытом работы. Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, зарплата вовремя. Тел.: +7 705 114 20 82 Тел.: +7 777 330 04 44 Секретарь референт со знанием казахского языка з/п 100 000тг Менеджер по СМК, з/п 100 000 тг Резюме отправлять на [email protected] Тел.: +7 771 353 78 88 Администратор в фотостудию. Требования: Ответственность, внимательность, начальные знания компьютера, соц сетей. Тел.: +7 705 662 76 65 Менеджер по продажам. Требования: коммуникабельность, знание соц.сетей, целеустремленность, высокая работоспособность, грамотная речь. Тел.: +7 705 662 76 65 Молодые и целеустремленные люди! Сфера: рекламный и модельный, фото бизнес. Требования: общительность, настойчивость, умение работать с  соц. сетями. Тел.: +7 705 662 76 65 Менеджер-консультант в компанию "PROмебель" Резюме отправлять на почту [email protected] Тел.: +7 777 872 81 82 Продавцы - грузчики в магазин ковров. Работа требует физической выносливости и ответственности. Тел: +7 705 992 02 07 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.