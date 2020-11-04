Акиматом города Уральск совместно с Управлением полиции города Уральск, волонтерами/общественниками проводится мониторинг объектов на соблюдение введенных ограничительных мер согласно Постановлению Главного Государственного санитарного врача ЗКО. В ходе мониторинга объектов в октябре месяце было выявлено 77 нарушений введенных ограничительных мер, из них 22 объектов с нарушением графика работы, 53 объектов с нарушением режима работы, 2 нарушения со стороны жителей. По городу Уральск более 170 объектов, которые находятся на контроле мониторинговых групп, однако еще есть коттеджи, которые также сдаются в аренду с целью проведения торжеств с участием массового скопления. Многие организаторы мероприятий предлагают выплатить штраф и продолжить торжество, однако основной целью мониторинговых групп является недопущение массового скопления, поскольку риск заражения в таких местах очень высок. А предпринимаемые меры в виде штрафов, применяются для недопущения повторных нарушений. Есть факты повторных нарушений, такие материалы направляются в суд с целью приостановления деятельности решением суда. Просим всех жителей и предпринимателей города Уральск соблюдать ограничительные меры, чтобы не допустить той ситуации, которая была летом и отнестись с пониманием ко всем предпринимаемым мерам во благо здоровья жителей города.