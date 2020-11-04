На протяжении нескольких дней уральцы активно пересылают друг другу сообщение о том, что в городе ожидается временная остановка водоснабжения. — Уважаемые водопользователи! 4 и 5 ноября 2020 года дезинфекция скважины и всей системы подачи воды. Просьба до 4 ноября произвести запас воды на 48 часов для употребления в пищу и для хозяйственных нужд, — говорится в пересылаемом сообщении. В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что объявление о проведении дезинфекции скважины и всей системы подачи воды 4 и 5 ноября не соответствует действительности. — Проведение данных видов работ в Уральске на 4 и 5 ноября ТОО «Батыс су арнасы» не планирует. Информация о деятельности предприятия будет публиковаться на сайте и страницах социальных сетей предприятия, — сообщили на предприятии.