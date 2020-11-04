Скриншот сайта publikbudget.kz Сегодня, 4 ноября, в центральной службе коммуникации ЗКО состоялся брифинг, где руководитель управления Превенции и добропорядочности Департамента агенства РК по противодействию коррупции антикоррупционной службы ЗКО Биржан Хайруллин рассказал, что жители ЗКО могут ознакомиться со сведениями о распределении бюджета и его освоении любого государственного органа и организации в системе www.publicbudget.kz. - Электронная система www.publicbudget.kz или интерактивная карта «Открытых бюджетов» удобна для общественного мониторинга. На сегодняшний день в интерактивной карте свои бюджеты опубликовали 1030 государственных учреждений ЗКО, - отметил Биржан Хайруллин. Также он сообщил, что сотрудниками Антикоррупционной службы проводится мониторинг данных публикаций бюджетов. - В ходе мониторинга был выявлен факт завышения цены на товар в планах закупок. Так, в плане закупок Шынгырлауского отдела культуры, развития языков и физической культуры, размещенном в интерактивной карте в ноябре, был предусмотрен закуп офисной бумаги на общую сумму 164 300 тенге. Далее сведения были сопоставлены с планом ГУ на портале государственных закупок. В ГУ был запланирован закуп 106 пачек офисной бумаги на общую сумму 164 300 тенге, то есть 1 550 тенге каждая, - рассказал Биржан Хайруллин. - При этом медианная цена на данный товар составляет 1250 тенге. Однако отдел внутренней политики Шынгырлауского района планирует закупить аналогичный товар по 1 156 тенге за пачку. В связи с чем 29 октября этого года данный вопрос был обсужден в ходе онлайн встречи с акимом Шынгырлауского района Алией Муханбетжановой. - По результатам принятых мер Отделом культуры Шынгырлауского района внесено изменение в план закупок на ноябрь, цена офисной бумаги изменена на 1 071 тенге за пачку (также изменено общее количество закупаемого товара со 106 на 100 пачек), сумма сэкономленных средств составила 57 200 тенге, - рассказал Биржан Хайруллин. Стоит отметить, что на карте размещается информация о финансировании, начиная от социальных объектов – больницы, поликлиники, организации образования, строительства, ремонта дорог, объектов строительства –до субсидирования сельского хозяйства. Кроме того, жители ЗКО имеют возможность не только ознакомиться со сведениями, но и оставить отзыв касательно бюджета определенной организации на ее странице, а также получить там же ответы на интересующие вопросы.