Позаботьтесь о психоневрологическом здоровье своих детей

Каждому родителю важно, чтобы его ребенок развивался полноценно и успешно адаптировался в социуме. О психоневрологическом здоровье детей корреспонденту газеты «Мой ГОРОД» рассказала опытный детский врач-невропатолог медицинского центра «Medina Meditsina Ortalyģy» Артыкбаева Нурбахыт Сарсеновна. - В каком возрасте необходимо плановое посещение детского невропатолога? - Первое плановое посещение необходимо сделать, когда малышу исполняется один месяц. Также при отсутствии жалоб и особенностей поведения необходимо посещать детского невропатолога в 1 годик, в 3 года, перед походом в первый класс и в 15 лет. - Как родителям не пропустить проблемы в развитии и возможные неврологические заболевания ребёнка? - Самый важный период, когда происходит раннее выявление серьезных нарушений, а их лечение наиболее эффективно — это первый год жизни ребенка. Поэтому достаточно посещать приемы детского невропатолога каждые три месяца, начиная с первого месяца жизни и до наступления годика. Именно в это время мы оцениваем психомоторное развитие ребенка — его сенсорные реакции, способность удерживать голову, мышечный тонус и многие другие важные показатели. - С какими жалобами чаще всего к вам обращаются? - Всё чаще обращаются с проблемой задержки моторного развития ребенка до 1 года и задержки речевого развития с 3 лет. Все эти нарушения, как правило, поддаются лечению и корректировке, но очень важно вовремя заметить проблему и тщательно соблюдать рекомендации врача. - Какие дополнительные исследования назначаются вами для постановки точного диагноза? - По показаниям назначается дополнительная нейросонография — безопасный и точный способ исследования головного мозга у самых маленьких детей. Также в некоторых случаях необходимы результаты ультразвуковой допплерографии сосудов головы и шеи и электроэнцефалографии.