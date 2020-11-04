Мужчина реализовал водку с поддельными учетно-контрольными марками по различным торговым точкам города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по ЗКО, в области расследовалось уголовное дело по факту сбыта алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками.

– Житель ЗКО работал торговым агентом ТОО, в его обязанности входило осуществление переговоров по приобретению алкогольной продукции с поставщиками и поиск активных покупателей. В середине февраля этого года он купил алкогольную продукцию различных наименований и производства, в общем количестве 4299 бутылок, с заведомо поддельными учетно-контрольными марками. При этом он продал алкогольную продукцию в различных торговых точках Уральска, тем самым нарушив требования Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», Налогового кодекса РК, которые запрещают оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными и (или) учетно-контрольными марками, в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без акцизных и (или) учетно-контрольных марок, а также с марками неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации, - сообщили в ДЭР по ЗКО.

Приговором Уральского городского суда мужчина был признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Иллюстративное фото из архива "МГ"