Пятница, 17 апреля, порадует жителей западных областей отсутствием серьезных осадков.

По данным сайта Gismeteo, 17 апреля в Уральске день обещает быть ясным и солнечным. Воздух прогреется до +15°C, однако ночью ещё прохладно - около +4°C. Ветер восточный 5–6 м/с.

В Атырау ожидается переменная облачность без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +13°...+14°C. Утром будет довольно свежо (около +7°C).

Актау встретит пятницу умеренным теплом. Дневной максимум составит +16°...+17°C. К ночи станет прохладнее - около +7°C, а влажность воздуха немного повысится.

В Актобе погода проявит самый контрастный характер. После ночных заморозков до -1°C днём потеплеет до +14°C. Небо будет преимущественно ясным, а вероятность осадков стремится к нулю.