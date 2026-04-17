В субботу на западе страны осадков не ожидается, однако в отдельных регионах ночные температуры опустятся почти до нулевой отметки.

По данным сайта world-weather, завтра, 18 апреля, в Уральске ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днём составит +14°C, а ночью опустится до примерно +4°C. Осадков не ожидается, ветер южный 3 м/с.

В Атырау синоптики прогнозируют небольшую облачность. Днём будет около +17°C, ночью - +10°C. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Актау ожидается ясная погода. Днём потеплеет примерно до +18°C, а ночью температура составит +10°C. Ветер юго-восточный в пределах 10 м/с.

В Актобе ночью возможны заморозки до 0°C, а днём температура воздуха не поднимется выше отметки +13°C. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с.