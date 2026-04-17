Основную часть средств направят на общественный транспорт и развитие инфраструктуры в новых микрорайонах.

17 апреля в городском акимате прошла очередная сессия маслихата. Основным рассматриваемый вопросом стал бюджет Уральска. Его планируют увеличить на 5,2 млрд тенге. Основную часть средств город заработал сам. Об этом доложил руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Азамат Кадыров.

Так, 4,5 млрд тенге - это собственные доходы, ещё 710 млн - остатки средств с прошлого года.

Больше всего средств пойдёт на общественный транспорт.

2,7 млрд тенге выделят на субсидирование социально значимых пассажирских перевозок.

Также деньги направят на развитие инфраструктуры:

2,4 млрд тенге - на продолжение и завершение пяти проектов в Зачаганске и микрорайоне Акжайык (строительство инженерных сетей и благоустройство).

Отдельно Азамат Кадыров упомянул про строительство моста в микрорайон Акжайык. Пока на проект предусмотрена символическая сумма - 1000 тенге. Это связано с регистрацией контракта, а общий бюджет проекта составляет 35,8 млрд тенге.

После корректировки городского бюджета пересмотрят и бюджеты посёлков.

Их планируют увеличить ещё на 163 млн тенге за счёт собственных доходов и остатков средств:

Круглоозёрное - 74,7 млн тенге;

Зачаганск - 36,8 млн тенге;

Желаево - 24,9 млн тенге;

Деркул - 27,3 млн тенге.

Таким образом, основное внимание в обновлённом бюджете уделили транспорту и инфраструктуре.