Кrisha.kz рассказали, на каких условиях можно оформить ипотеку без первоначального взноса.

Почему важен первоначальный взнос

Для ипотеки первоначальный взнос обязателен. В БВУ минимальный - 15–30%, в Отбасы банке - 50% от стоимости жилья. Это часть цены квартиры, которую покупатель оплачивает сам. Остальное выдаёт банк. Для банка это показатель надёжности заёмщика. Чем выше взнос, тем выгоднее условия: больше шанс одобрения, выше доступная сумма и ниже ставка по некоторым программам.

Можно ли оформить ипотеку без первоначального взноса

Можно. Главное условие - первоначальный взнос заменяется дополнительным залогом - недвижимостью. В банках второго уровня такие программы есть, в Отбасы банке - нет.

Как взять ипотеку без первоначалки

Заёмщик подаёт заявку в банк. Вместо первоначального взноса предоставляет дополнительный залог.

Это может быть любая жилая недвижимость: квартира, дом, комната в общежитии. Не подходят: дачи, кладовки, паркинги, коммерческие помещения.

Дальше банк делает оценку.

Сумма ипотеки напрямую зависит от оценочной стоимости допзалога - чаще всего это от 70 до 90% от оценки. То есть, если квартиру оценили в 40 миллионов тенге, заёмщик может рассчитывать на ипотеку от 28 до 36 миллионов тенге. Эта недвижимость выступает дополнительным залогом, а основным - та, которая приобретается в ипотеку. Под обременением оказываются сразу два объекта.

Обязательно ли быть собственником залога

Залоговая недвижимость может принадлежать как самому заёмщику, так и третьим лицам: родственникам или друзьям. Собственник (если это не заёмщик) даёт согласие на залог своей недвижимости и становится созаёмщиком. Это значит, что он несёт такую же ответственность по кредиту, как и основной заёмщик.

Если ипотека не выплачивается, банк может продать в счёт погашения долга и купленную квартиру, и дополнительный залог. Залог снимается только после полной выплаты ипотеки.

Ипотека без первоначалки: серые схемы

В интернете часто предлагают "оформить ипотеку без первоначального взноса".

Как правило, это незаконные схемы.

Как работает схема

Брокер договаривается с оценщиком о завышении стоимости.

Например: реальная цена квартиры - 40 миллионов тенге, а в оценке - 50 миллионов тенге. Заёмщик получает кредит на 40 миллионов тенге, как будто уже внёс 20% взноса продавцу.

Риски:

высокая вероятность потерять деньги - услуги стоят до 10% от суммы кредита;

банк может не принять оценку;

деньги за "услугу" не вернут;

при выявлении схемы заёмщика могут внести в чёрный список, а оценщика лишить лицензии.

Плюс сейчас банки дополнительно контролируют наличие взноса: