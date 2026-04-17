Все они разыскивались за уголовные преступления.

По данным департамента полиции ЗКО, с 15 по 16 апреля в области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск".

За это время нашли и задержали двух граждан Армении, которых разыскивали за квартирную кражу, совершённую в Уральске в марте 2025 года. Их задержали в Ереване.

Всего за два дня задержали 17 человек, находившихся в розыске за уголовные преступления. Из них:

4 человека разыскивались полицией ЗКО за тяжкие преступления,

11 - правоохранительными органами России,

Один - правоохранительными органами Узбекистана,

Один - правоохранительными Кыргызстана.

Также в Уральске нашли трёх человек, которые ранее числились без вести пропавшими.