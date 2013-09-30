«В Индерском районе Атырауской области, где расположены крупнейшие залежи соли сейчас реализуется, буквально на стадии завершения, проект по производству гипохлорита – это уникальное производство, не имеющее аналогов в Казахстане. Мы будем получать гипохлорит – это средство, необходимое для очистки воды в бассейнах и питьевой воды. Также это будет использоваться в качестве сырья для производства бытовой химии. В настоящее время идут пуско-наладочные работы, оборудование завезено из России и буквально в декабре месяце ожидаем его запуск», - сказала Л. Жумагалиева.