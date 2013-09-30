Как рассказала руководитель клуба Гульмира ЕРКИНОВА, в смотре-конкурсе приняли участие почти 40 собак 12 пород, привезенных из разных уголков мира. Хвостатых разделили сразу по нескольким возрастным категориям – «Бэби», «Щенки», «Юниоры», «Промежуточный класс» и «Взрослые». Большинство участников экспозиции – собаки служебных пород: немецкие и бельгийские овчарки, декоративные породы были переставлены миниатюрными чихуахуа, пекинесами и бультерьерами. Животных по экстерьерным качествам оценивали специалисты Союза кинологов РК. - Мы оцениваем животных по международному стандарту - проверяем общий баланс собаки, угол кости, зубную систему, баланс головы и оцениваем общую типичность породы. Уже с уверенностью можно сказать, что собаки у атырауских хозяев в очень хорошем состоянии, у них отличные физиологические показатели, за животными ведется хороший уход, - рассказала. Основным критерием оценки четырехлапых стала их породность. Так, на выставке можно было встретить далеко нетипичные для Казахстана породы собак: ездовые сибирские хаски, русские охотничьи борзые, французские бульдоги, американские акито и лабрадоры-ретриверы. Своими отличными данными блеснул и юный чемпион Казахстана бостон-терьер, который стал лучшим в классе «Юниоры». В итоге, как рассказала Гульмира ЕРКИНОВА, титул чемпиона среди взрослых собак завоевала бельгийская овчарка по кличке Нукер, владелец Серик АЙТПАЕВ, А лучшей собакой города назвали щенка американского акито по кличке Владыка Московий Глориус, владелец Олеся Крашенинникова.