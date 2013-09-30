Иллюстративное фото с сайта dailystavropol.ru Иллюстративное фото с сайта dailystavropol.ru За последние 10 дней в Аксае произошло два самоубийства, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В первом случае счеты с жизнью с помощью веревки  свела 85-летняя женщина, проживающая в доме в старой части города. А спустя три дня в селе Акбулак Бурлинского района повесился мужчина 1960 года рождения. Напомним, что в  сентябре Аксае уже произошло два суицида: на балконе одной из квартир 10-го микрорайона повесился 22-летний парень. В предсмертной записке, оставленной им на кухне, было написано: «Я тебя люблю. Прощай навсегда». А 16 сентября  в 200 метрах от Аксая в лесополосе был найден повешенным мужчина.  Судмедэкспертиза установила, что это был суицид. С начала года на территории Бурлинского района зарегистрировано более десяти случаев суицида.  