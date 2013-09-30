  Иллюстративное фото с сайта elista.meatinfo.ru Иллюстративное фото с сайта elista.meatinfo.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника отдела имущественных преступлений ДВД ЗКО Айтмухамбета БАРАКОВА. Оперативно-профилактическое мероприятие «Аркан» прошло в нашей области с 23 по 25 сентября. Только за эти три дня в ЗКО было совершено 17 преступлений, связанных с кражей скота, 14 из них уже раскрыты. - Были задержаны три группы скотокрадов, действовавших на территории Букейординского и Казталовского районах, - рассказал начальник отдела имущественных преступлений ДВД ЗКО Айтмухамбет БАРАКОВ. - Сейчас идут мероприятия по закреплению доказательной базы. В каждой группе были по 2 человека, все они сельчане. К слову, за три дня ОПМ «Аркан» в области из вольных выпасов были похищены 40 голов скота, из которых лишь 16 возвращены владельцам.