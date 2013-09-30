Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz За время ОПМ «Нелегал» 22 иностранца выдворены за пределы РК. Об этом рассказала и.о. начальника управления миграционной полиции Мендыкыз УТАРОВА. На прошлой неделе в области прошлоОПМ «Нелегал». За три дня мероприятий полицейские обошли 3800 квартир, 140 дач, 200 объектов строительства и 53 сельскохозяйственных предприятия.  За нарушение правил пребывания в РК к административной ответственности привлечены 419 иностранцев. Также к административной  ответственности были привлечены казахстанцы, которые зарегистрировали иностранцев у себя. - 24 сентября в районе «Самал» были выявлены 5 граждан Узбекистана, которые строили коттедж, а 27 сентября в районе «Меловые горки» миграционные полицейские выявили 8 граждан Узбекистана, работающих на строительстве частного автокемпинга, - сообщила и.о. начальника Управления миграционной полиции ДВД ЗКО Мендыкыз УТАРОВА. - За пределы республики были выдворены 22 иностранца. По словам Мендыкыз УТАРОВОЙ, за время проведения оперативного мероприятия были задержаны шесть граждан нашей республики, которых разыскивали за различные преступления: кражи, неуплата алиментов и нарушение неприкосновенности жилья.