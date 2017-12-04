Родные обратились в полицию и организовали поиски своими силами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Муқанали Дәурен Ерланұлы пропал без вести 29 ноября. В последний раз его видели в районе ТРЦ "Сити центр" примерно в 20 часов вечера. Родные по всему городу развесили объявления о пропаже парня, а 2 декабря парень вернулся домой. - Дәурена нашли 2 декабря. Он цел и невредим. Всем огромное спасибо за помощь, - рассказали родственники. Напомним, пропавшего 26-летнего парня родные искали трое суток.