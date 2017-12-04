Героями песни-пародии стали двое атырауских студентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Клип-пародия, снятый командой творческой молодежи Атырау на известную песню группы Ninety one  "Mooz", завоевывает просторы казнета. Свое творение ребята выложили на канале в YouTube под названием "Qalaisyn". Участники сравнительно молодой музыкальной группы The String в своем клипе решили высмеять всем надоевшую атыраускую грязь, заменив слово "mooz" на балшык (с каз. - грязь). Автором каверверсии известного хита казахстанской группы стал Ерболат КАРАКОЙШЫ. Парень пишет песни на государственном языке для звезд отечественной эстрады. Главными героями пародии стали студенты Динара и Кенжибек. Режиссером клипа выступил молодой видеограф Амир ТАЛАПОВ.
Сьемки клипа проходили в районах городах Жумыскер и на набережной города Атырау. Идея пародии пришла в голову молодым ребятам осенью во время дождей и непролазной грязи как в городе, так и в пригороде. 
Камилла МАЛИК