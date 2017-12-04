Иллюстративное фото с сайта aifomsk.ru Добычей угонщика стал автомобиль марки "Лада-Приора", который он угнал со двора дома №49, расположенного в микрорайоне Нурсая. Хозяин припарковал машину ночью своего у дома, утром же обнаружил, что автомобиль пропал и заявил о случившемся в полицию. - Личному составу ДПС незамедлительно была дана ориентировка на угонщика. В 18.30 сотрудник Махамбетского РОВД заметил угнанный автомобиль в 15 километрах от села Актогай на проселочной дороге. Нарушитель не остановился по требованию патруля, после чего началось преследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В ходе погони угонщик пересек границу Индерского района области, где был встречен дорожным патрулем Индерского РОВД у села Коптогай. Однако, проигнорировав требование остановиться, нарушитель резко повернул и поехал по направлению в город. После чего полицейские были вынуждены применить служебное оружие и остановить угонщика предупредительными выстрелами в воздух. - В настоящее время личность угонщика установлена, им оказался 17-летний житель г.Атырау. Рядом с ним в автомобиле находились еще двое 16-летних парней - один житель областного центра, второй - житель поселка Береке Махамбетского района. Начато досудебное расследование по статье 200 УК РК - "Угон".