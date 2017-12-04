Об этом во время рабочего совещания, прошедшем под председательством акима области, рассказала директор Атырауского филиала Национального банка Айнур КОШЕРБАЕВА. - По сравнению с октябрем в этом месяце инфляция снизилась. Это было связано с тем, что местными исполнительными органами проводились шесть ярмарок. Корректировка цены прошла на свеклу, лук, морковь и другие овощи , - отметила глава филиала. Также в Атырауской области наблюдается положительная тенденция дедолларизации. - В целом характеристика по финансовому сектору - продолжается дедолларизация. На первое ноября вклады в национальной валюте по сравнению с первым ноябрем 2016 года увеличились до 45 процентов. В иностранной валюте уменьшились с 71 процента до 54 процентов, - сообщила Айнур КОШЕРБАЕВА.Дана РАХМЕТОВА