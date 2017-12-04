Снижение цен в регионе произошло за счет проведения сельскохозяйственных ярмарок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Об этом во время рабочего совещания, прошедшем под председательством акима области, рассказала директор Атырауского филиала Национального банка Айнур КОШЕРБАЕВА. - По сравнению с октябрем в этом месяце инфляция снизилась. Это было связано с тем, что местными исполнительными органами проводились шесть ярмарок. Корректировка цены прошла на свеклу, лук, морковь и другие овощи , - отметила глава филиала. Также в Атырауской области наблюдается положительная тенденция дедолларизации. - В целом характеристика по финансовому сектору - продолжается дедолларизация. На первое ноября вклады в национальной валюте по сравнению с первым ноябрем 2016 года увеличились до 45 процентов. В иностранной валюте уменьшились с 71 процента до 54 процентов, - сообщила Айнур КОШЕРБАЕВА. Дана РАХМЕТОВА