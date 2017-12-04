По словам руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, в рамках оптимизации маршрутов были изменены несколько городских маршрутов. Все это было сделано для того, чтобы сократить длину маршрута и автобусы ездили чаще. — Были ликвидированы автобусы № 11, 19, 41 и 47, так как эти маршруты являются убыточными и дублируют еще несколько маршрутов. Мы провели анализ и было решено их ликвидировать, потому что у них очень низкий пассажиропоток. К примеру, маршрут № 47 — его конечная остановка была в поселке Мичурино. По этому маршруту ездят также автобусы № 39 и 36. Мы добавили три автобуса на маршрут № 36 и теперь он будет ездить в поселке Мичурино по тем улицам, где ездил № 47, — пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Что касается оптимизации маршрутов, то она коснулась автобусов № 6, 37, 45, 12 и 30д. — Автобус № 45 ранее ездил от Зачаганска до поликлиники № 5. Теперь его маршрут сокращен от ДВД до поликлиники № 5. Длина маршрута составляла 43 километра, что для «Газели» вообще недопустимо. К тому же основной поток людей бывает в центре, где ездят много других автобусов. Маршрут № 6 теперь ездит не от рынка «Ел Ырысы» и до Зачаганска, а от завода «Пластик» до микрорайона «Балауса» в поселке Зачаганск. То есть он сейчас ездит по улице Южной, где до этого ездили «Газели» № 45. Таким образом, жители данного микрорайона ничего не теряют и смогут доехать до центра на другом маршруте. К тому же в Зачаганск ходят сразу семь автобусов — № 2, 5, 7, 6, 22, 36 и 51, — заявил Мухамбеткалиев. Стоит отметить, что автобус № 6 теперь также заезжает на улицу Чагано-Набережная, куда переехал ЦОН. — Автобусы № 6, 12 и 30д теперь будут заезжать на улицу Чагано-Набережная, где расположен новый ЦОН (ЦОН теперь будет распологаться в здании технопарка «Алгоритм», ранее он располагался по ул. Курмангазы — прим. автора). Таким образом маршрут № 6 будет следовать по своему прежнему пути при этом не будет с улицы Садовая сворачивать на улицу Сарайшык, а заедет к ЦОНу и далее на остановки «Шагала», «Завод Зенит» и продолжит свой путь. № 12 теперь будет ездить по улице Карева, на которую он свернет с проспекта Достык и поедет также к зданию центра обслуживания населения. После этого он свернет с Чагано-Набережной на улицу Сарайшык, а затем на проспект Достык и дальше по маршруту. № 30д, который ездит из поселка Асан, после остановки ДВД ЗКО сворачивает на остановку Пугачева и оттуда по Чагано-Набережной мимо ЦОНа на улицу Сарайшык до улицы Курмангазы, — рассказал руководитель ЖКХ г. Уральск. Со слов Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, главной задачей оптимизации маршрутов является отказ от «Газелей». Ежедневно на дороги города выезжают порядка 120 «Газелей». На сегодняшний день в Уральске остались 70 «Газелей», 230 «ПАЗиков» и 150 автобусов большой вместительности.