Иллюстративное фото с сайта mchs.ru ЧП удалось предотвратить в минувшую субботу, 2 декабря. По сообщению пресс-службы ДЧС, в 6.40 в пригородном Химпоселке по ул. Абылайхана произошло возгорание кабины автомашины "КамАЗ" 2007 года выпуска. - Из кабины извлечен 1 баллон с газом объемом 20 л. Пожар ликвидирован в 07.11. В тушении пожара приняли участие 6 человек личного состава, задействована 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС.