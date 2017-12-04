У 56-летнего Аманжола СУЙЕУГАЛИЕВА в 2013 году диагностировали рак прямой кишки. - После этого меня прооперировали, удалили 15 сантиметров прямой кишки. Потом я прошел длительный курс химиотерапии. Тогда же после всех процедур мне наложили колостому (незакрытый конец ободочной кишки, который выводят и закрепляют брюшной стенке спереди, колостома служит для выведения каловых масс - прим. автора). Уже в марте 2017 года мне определили II группу инвалидности, я получал пособие в размере 45 тысяч тенге, - пояснил Аманжол СУЙЕУГАЛИЕВ. По словам мужчины, в марте 2017 года в департаменте комитета труда, соцзащиты и миграции по ЗКО приняли решение, что он работоспособный и установили ему инвалидность 3 группы. - Теперь я получаю пособие 28 тысяч тенге в месяц, этого мне не хватает даже на лекарства. Также мне необходима еще одна операция по удалению грыжи. Обещают ее провести бесплатно, а вот сетка, которая устанавливается после операции, нужно приобретать за счет собственных средств. А единственный доход в семье - это крохотная заработная плата моей супруги – 30 тысяч тенге. На эти деньги мы можем купить только еду, - рассказал мужчина. Бандажи, калоприемники и прочие приспособления, которые нужно менять каждые три часа, больному выдают бесплатно в отделе занятости и социальных программ. Аманжол недоумевает, как он может работать. По его словам, его болезнь доставляет неудобства не только ему, но и окружающим. - Вы не представляете, насколько это мучительно, все время ощущать неприятный запах, ведь я как и любой живой человек должен кушать. Я даже не представляю, куда я могу устроиться на работу и кто меня будет там держать и терпеть это неудобство. Самое страшное - всю оставшуюся жизнь я буду вынужден ходить с колостомой, - рассказал мужчина. Мужчина рассказал, что он собирал все необходимые документы, чтобы получить группу инвалидности. В онкологическом центре ему была выдана справка о том, что колостома ему была установлена навсегда. Однако каким-то образом сотрудники департамента комитета труда, соцзащиты и миграции по ЗКО потеряли эту справку. Аманжол уверен, что именно по этой причине ему дали только лишь 3 группу инвалидности. Однако Аманжол СУЙЕУГАЛИЕВ не оставляет надежды, что в департаменте соцзащиты пересмотрят его диагноз и дадут ему хотя бы 2 группу. Руководитель департамента комитета труда, соцзащиты и миграции по ЗКО Саткан ТУЛЕГЕНОВ сообщил, что инвалидность Аманжолу СУЙЕУГАЛИЕВУ была установлена исходя из комплексной оценки состояния организма и степени ограничения жизнедеятельности путем представленных документов и осмотра освидетельствуемого лица. - 11 апреля 2017 года СУЙЕУГАЛИЕВ был переосвидетельствован в отделе медико-социальной экспертизы №4. На основании данных объективного осмотра, анализа представленных медицинских документов, согласно нормам действующего законодательства, отделом было вынесено экспертное заключение: третья группа по общему заболеванию, степень утраты общей трудоспособности составила 55% сроком до 11 апреля 2018 года, - пояснил Саткан ТУЛЕГЕНОВ. - Однако при ухудшении состояния здоровья медицинская организация может направить Суйеугалиева на медико-социальную экспертизу.