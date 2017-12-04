Приказом  министра внутренних дел РК на должность заместителя начальника ДВД Атырауской области назначен полковник полиции Нигмет МУТИГУЛЛИН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото ДВД Атырауской области Начальник ДВД, полковник полиции Аян ДУЙСЕМБАЕВ представил личному составу своего нового  заместителя. Нигмет Саметович МУТИГУЛЛИН службу в органах внутренних дел начал в 1985  году с должности дежурного по режиму приемника-распределителя УВД Гурьевского облисполкома. Работал на руководящих должностях в оперативных подразделениях. Последняя занимаемая должность - начальник УВД г.Атырау. По сообщению пресс-службы ДВД, прежнего заместителя начальника ДВД Бауржана РАХМЕТОВА проводили на пенсию по выслуге лет. Ерлан ОМАРОВ