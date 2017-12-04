Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, ежегодно пассажироперевозчики должны обновлять 10% автобусов. - Раньше главной проблемой у автопарков был низких тариф на проезд, из-за которого они не могли себе позволить приобрести новые автобусы. Сейчас мы тариф повысили и перевозчики обязаны обновить автопарк. В идеале ежегодно пассажироперевозчики должны обновлять 10% автобусов. Сейчас мы уже провели встречи с несколькими компаниями, которые продают автобусы. Владельцы автопарков ведут переговоры с банками, и в ближайшем будущем на дорогах города появятся новые автобусы, - сообщил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Также руководитель ЖКХ отметил, что пассажироперевозчикам будут выделяться субсидии из бюджета, однако главным условием будет обновление автопарка. - Если перевозчик придет к нам и скажет, что он купил автобус и ему нужны субсидии на приобретение нового транспорта, то мы поможем. Размер субсидирования будет исчисляться по установленной методике и для каждого автопарка он будет свой, - пояснил Мухамбеткалиев. К слову, в Уральске действуют 6 автопарков.