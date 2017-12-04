Субсидии будут выделяться тем пассажироперевозчикам, которые обновят свой автопарк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, ежегодно пассажироперевозчики должны обновлять 10% автобусов. - Раньше главной проблемой у автопарков был низких тариф на проезд, из-за которого они не могли себе позволить приобрести новые автобусы. Сейчас мы тариф повысили и перевозчики обязаны обновить автопарк. В идеале ежегодно пассажироперевозчики должны обновлять 10% автобусов. Сейчас мы уже провели встречи с несколькими компаниями, которые продают автобусы. Владельцы автопарков ведут переговоры с банками, и в ближайшем будущем на дорогах города появятся новые автобусы, - сообщил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Также руководитель ЖКХ отметил, что пассажироперевозчикам будут выделяться субсидии из бюджета, однако главным условием будет обновление автопарка. - Если перевозчик придет к нам и скажет, что он купил автобус и ему нужны субсидии на приобретение нового транспорта, то мы поможем. Размер субсидирования будет исчисляться по установленной методике и для каждого автопарка он будет свой, - пояснил Мухамбеткалиев. К слову, в Уральске действуют 6 автопарков.