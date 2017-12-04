Мероприятие было приурочено ко Дню первого президента Республики Казахстан. Сборная Казахстана на соревнованиях была представлена 20 бойцами из разных регионов страны. От Атырауской области на ринге выступали трое спортсменов. Соревнования проходили в десяти весовых категориях. - Проведение спортивного мероприятия такого уровня в нашем регионе - огромная честь для нас. Уверен, что это событие останется в истории отечественного спорта. Главная цель проведения этого грандиозного мероприятия – развитие национального вида спорта, популяризация его как в стране, так и за рубежом, - отметил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. Всего в чемпионате мира приняли участие около 200 спортсменов из разных стран мира. В итоге сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав 8 из 10 золотых медалей.