Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы региона, на содержание местного клуба выделяется более одного миллиарда тенге. - Средства немалые и на них можно было много чего сделать. В прошлом году мы поставили клубу условие: остаться в Премьер-лиге. Условие было выполнено. После этого было сказано о необходимости улучшить игру и результаты. Однако пока результатов нет. Поэтому если в будущем команда не покажет результатов своей игры, мы сократим финансирование и высвободившиеся средства направим на молодежный футбол, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.