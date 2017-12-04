У Ораза АХМЕТКАЛИ диагностировали рак крови, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В настоящее время Ораз проходит лечение в клинике "Северанс" в г.Сеул Южной Кореи от острого лимфобластного лейкоза. Страшный диагноз мальчику поставили российские врачи в октябре текущего года. До этого момента казахстанские врачи не смогли выявить тяжелое заболевание у мальчика и первоначально диагностировали "туберкулез". В противотуберкулезном диспансере диагноз не подтвердился.  В связи с чем родители мальчика потеряли много времени и сил, которые могли направить на лечение сына. - Мы сейчас проходим химиотерапию, есть побочные эффекты - боли в животе, голове, в теле, снижение уровня лейкоцитов и нейтрофилов, в целом состояние сына стабильное, - рассказала мама мальчика Айнагуль УРАЗГАЛИЕВА, которая находится рядом с ним. В настоящее время волонтеры Атырау готовятся организовать благотворительную ярмарку для сбора средств на лечение Ораза. К участию в акции приглашаются рукодельницы и мастерицы г.Атырау. - Для ярмарки подойдут любые изделия, созданные своими руками. Это могут быть изделия в технике декупаж, вышивка, любые вязаные вещи, текстильные игрушки, бижутерия и т.д. К каждому своему изделию, сделанному для ярмарки, вы можете прикрепить бирочку-визитку со своими контактными данными! Все собранные средства пойдут на лечение Ораза, - обращаются волонтеры-организаторы акции. 25 ноября мама мальчика на странице в Istagram опубликовала официальный отчет о собранных средствах, которые поступили на банковские счета родителей - 44 тысячи долларов. Таким образом, семье осталось собрать еще 206 тысяч долларов. Родители мальчика обращаются ко всем неравнодушным казахстанцам помочь собрать деньги на спасение мальчика. Реквизиты прилагаются. Kazkom: 4003 0327 4222 4902 ИИН 800502301044 на имя Anuar Urazgaliyev (папа) ATF банк: 4052 5540 0717 4704 ИИН 830624401337 на имя Ainagul Urazgaliyeva (мама) Kaspi Gold: 5169 4931 5235 4521 ИИН 850523400402 на имя Zhanarkul Kartkuzhakova (тетя) Халык банк: 6233 5710 9451 1231 ИИН 580115402295 (бабушка) Сбербанк России 4263 4472 8488 5503 (бабушка) ИИН 580115402295 Qiwi кошелек: 87021268505 Камилла МАЛИК Фото с паблика @help_oraz