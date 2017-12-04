Первый матч завершился со счетом 7:3 в пользу хозяев. У гостей отличились Петр Грибанов и дважды новичок клуба россиянин Александр Ефимов. Во второй игре также победу одержали россияне со счетом 8:4. Голы за «Акжайык» забили Максим Утебалиев, Александр Ефимов, Петр Грибанов и российский легионер Александр Чкалов. - В двух поражениях сыграла свою роль разница в подготовке команд. Хозяева почти месяц тренировались и катались на большом поле. «Акжайык» к играм готовился в Ледовом Дворце спорта, - отметил главный тренер СК «Акжайык» Владимир Кожевников. Свои следующие матчи «Акжайык» также проведет на выезде. 4 и 5 декабря уральцы сыграют со «СКА-Свердловск» из Екатеринбурга. - Мы надеемся, что домашние игры «Акжайык» сможет проводить на стадионе «Юность». Но там еще ведутся работы по монтажу арены с искусственным льдом. Поэтому первые матчи уральцы скорее всего сыграют на стадионе «Стеновик» в Зачаганске, - заявил генеральный директор СК «Акжайык» Азамат Шайхы. Напомним, что «Акжайык» - это единственная в Казахстане команда, выступающая в регулярных соревнованиях по хоккею с мячом.