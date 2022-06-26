- По городу насчитывается 19 клубов. На основании мониторинга мы хотим, чтобы клубы функционально относились не к отделу культуры, а к отделу образования. В связи с тем, что большая часть работы клубов нацелена на функции системы образования. Но нам пришёл ответ, который нас не устроил, со ссылкой на финансирование. На следующей неделе мы вновь хотим провести мониторинг и предоставить акиму Уральска глубокую аналитическую картину. Я прошу обратить внимание на техническое состояние дворовых клубов. Во многих очень плачевное состояние: протекает крыша, внутри зданий плесень, нет ни окон, ни дверей. Ужасно, что дети находятся в таких условиях. Боюсь, что они больше заболеют. Прошу решить этот вопрос, - сказала на встрече с населением Ляна Турсынова.

Ляна Турсынова Депутат областного маслихата, председатель общественного Совета по социальным вопросам филиала партии AMANAT Ляна Турсынова отметила, что в прошлом году они провели мониторинг работы дворовых клубов Уральска.Аким Уральска Миржан Сатканов сказал, что он в курсе этой проблемы. С его слов, они не против отдать клубы в сферу образования, но структура этой области и финансирование находится на основании республиканского и областного бюджетов. К сожалению, напрямую из города финансирование клубы получить не могут. Тем не менее, градоначальник отметил, что готов встретиться для решения этой проблемы.