Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 25 июня около 19:00 в городском парке культуры и отдыха спасатели вытащили из реки Чаган двух тонущих людей. Ими оказались 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Спасатели передали их бригаде скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов поступил в 19:16. Из пляжа в городскую многопрофильную больницу были госпитализированы двое пострадавших, у обоих аспирационный синдром (в дыхательные пути попала вода - прим. автора).