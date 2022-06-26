- В результате ДТП в больницу доставлены пять человек. Пассажир скутера - 17-летний подросток скончался в реанимационном отделении. Водитель скутера с множественными ушибами госпитализирован. Пассажиры легковушки после осмотра врачей отпущены домой. По результатам медицинского освидетельствования водитель микроавтобуса трезв. Предварительная причина ДТП - водитель микроавтобуса при движении отвлёкся на сотовый телефон, - сообщили в полиции.

Авария произошла в ночь на 26 июня, в 00:40 на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, микроавтобус Toyota столкнулся со стоящим Scooter (где кроме водителя был несовершеннолетний пассажир) и ВАЗ-2110, где находились водитель и три пассажира.Начато досудебное расследование по сьатье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», назначены все необходимые экспертизы.